Caltanissetta. Controlli della Polizia di Stato: scattate denunce, accertate violazioni, effettuati sequestri

CALTANISSETTA. Gli equipaggi della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nel territorio provinciale, hanno denunciato 2 persone per guida sotto l’influenza dell’alcol, accertato 37 violazioni in materia di circolazione stradale e sequestrato 3 veicoli.

Inoltre sono 9 persone sanzionate per mancata revisione del mezzo, 7 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 6 per guida con patente scaduta, 4 per omesso uso della cintura di sicurezza, 3 per mancato utilizzo del casco protettivo, 2 per utilizzo del cellulare alla guida, 6 per altre sanzioni. I controlli della Polizia di Stato tendono a prevenire gli incidenti stradali e ad assicurare una corretta viabilità a garanzia di tutti i cittadini.