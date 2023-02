Autostrade Siciliane. Nasca: “per vincere la sfida della qualità bisogna coinvolgere tutti”

“Considero le organizzazioni rappresentative di consumatori e imprese, come anche gli enti locali, i nostri naturali interlocutori, anzi importanti alleati di Autostrade Siciliane nella sfida per migliorare la nostra rete. Lavoriamo tutti per un obbiettivo comune.

Nessuna polemica quindi e nessuna chiusura al dialogo”, dichiara il presidente del Consorzio Filippo Nasca, nel leggere il comunicato di oggi di Federconsumatori.

“Abbiamo dedicato il mese di febbraio alle interlocuzioni con i sindacati. A marzo in agenda ci saranno gli incontri con le comunità locali e le realtà associative impegnate sul fronte della qualità dei servizi pubblici.

Siamo consapevoli che c’è molto da fare e lo faremo sicuramente meglio se le soluzioni ai problemi verranno anche dal confronto con chi usa ogni giorno le autostrade”.