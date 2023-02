Un poliziotto in pensione – Arcangelo Mattina, 61 anni – e’ morto per essere stato colto da un malore improvviso alla guida della sua Golf e avere sbattuto contro un furgone che lo precedeva. E’ accaduto in via Roma, a Racalmuto, in provincia di Agrigento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica e accertare se il 61enne e’ morto a causa del malore o dell’impatto col furgone. (Foto di repertorio)