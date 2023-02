Agrigento, “troppe”… risse: fioccano i daspo, ben otto

Otto daspo ‘fuori contesto’ sono stati notificati dagli agenti della Questura di AGRIGENTO a carico di altrettanti giovani ritenuti responsabili della rissa aggravata avvenuta l’11 febbraio in via Pirandello e già denunciati. Questo tipo di daspo estende l’applicabilità dei divieti previsti per turbative che avvengono in ambito sportivo anche a quelle che si verificano in altri contesti ritenuti di elevata gravità.

Per tutti e otto i giovani il questore ha disposto il divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi presenti su tutto il territorio nazionale, in cui si svolgono incontri calcistici a qualsiasi livello, e ai luoghi interessati dal transito dei tifosi ospiti e delle squadre, per periodi variabili dai 3 ai 5 anni.