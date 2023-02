Aerei: pista lampade rotte, a Pantelleria cambio orari voli Dat

A causa di 3 lampade della pista dell’aeroporto di Pantelleria e il conseguente divieto di atterraggi e decolli nelle ore in cui è ancora buio, la compagnia aerea Dat ha cambiato orario di alcuni voli per Trapani e Palermo.

Attualmente, il solo volo diretto per Trapani è quello delle 7 del mattino. I voli delle 9.35 e delle 15.05 invece fanno scalo su Palermo, il primo fa uno scalo di 6 ore e il secondo fa uno scalo tecnico di 30 minuti circa. Rimangono invariati i voli di ritorno da Trapani, alle 8.10 e alle 17.15.

Alcuni viaggiatori hanno anche lamentato il fatto che i due voli in connessione risultino venduti a circa 25 euro in più e per capire la ragione l’Amministrazione Comunale scriverà all’Enac che deve controllare le tariffe applicate.