Truffe online con false mail contenenti citazioni in Tribunale: le raccomandazioni della Polizia Postale

Tra le truffe online sono ormai sempre più frequenti le mail contenenti una falsa citazione in tribunale. Nella mail truffaldina il destinatario viene avvisato di essere indagati per pedopornografia e gli viene chiesto di fornire giustificazioni, pena una sanzione penale. L’alternativa che viene proposta è di pagare.

La raccomandazione che, in questi casi, viene fatta da parte della Polizia Postale, è di non rispondere alla mail e di non aprire gli allegati. L’intenzione dei truffatori è infatti di carpire i dati e spillare delle somme di denaro. Queste mail, pertanto, vanno cestinate e segnalate alla Polizia postale.