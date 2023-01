Tragedia sulla neve: giovane sciatore di 29 anni si schianta conto un cannone sparaneve e muore

Tragedia sulle nevi della Valtellina. Qui un giovane sciatore di 29 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un cannone sparaneve sulla pista Magnolta Inferiore, ad Aprica in provincia di Sondrio.

L’incidente è avvenuto attorno alle 14. Sul posto, oltre alla polizia e ai soccorritori della ski area, sono intervenuti due ambulanze e l’elisoccorso, che ha trasportato il giovane all’ospedale Morelli di Sondrio.

Per il 29enne, stando a quanto riferisce ‘prima LaValtellina,’ non ci sarebbe stato nulla da fare: il giovane è morto poco dopo il ricovero. Il 29enne sarebbe originario di La Spezia e stava trascorrendo in Valtellina le vacanze dell’Epifania.