Studente va in gita scolastica grazie ai compagni di classe che pagano la quota per lui

Riesce ad andare in gita scolastica grazie all’aiuto dei compagni di classe che pagano la quota per lui. È il regalo di compleanno che ha ricevuto uno studente di Brindisi.

Come riporta BrindisiOggi.it, all’impossibilità del ragazzo di poter andare in gita scolastica, i compagni della sua classe, con un gesto di grande sensibilità, altruismo e solidarietà, hanno deciso di raccogliere il denaro necessario per consentirgli di realizzare il sogno di andare in gita.

A questo, infine, hanno aggiunto un biglietto: “Dato che non abbiamo festeggiato il tuo compleanno, ci tenevamo a farti un regalo. Con la speranza che tu abbia piacere di venire con noi in gita. Ti vogliamo bene”.