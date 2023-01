Sommatino. Per il Giorno della Memoria medaglia d’onore per Calogero Lumia

SOMMATINO. Anche il Comune di Sommatino, in occasione della Giornata della Memoria, è stato presente in Prefettura, assieme agli altri Sindaci del Nisseno, o loro delegati, per la consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica a quindici cittadini della Provincia di Caltanissetta deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatti per l’economia di guerra.

Alla presenza delle forze dell’ordine della provincia ed a rappresentanti dell’ANPI, è stata consegnata anche la medaglia d’onore alla memoria del sommatinese Calogero Lumia.