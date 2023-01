Singolare tragedia della strada: investito da due auto muore a 16 anni

Investito da due auto, muore a 16 anni. E’ l’incredibile tragedia che s’è consumata a Iseo, in via Roma. Il ragazzo, secondo una prima sommaria ricostruzione, sarebbe stato investito da due auto, prima da una Fiat Punto e in seguito da una Bmw. Le vetture si sono in seguito scontrate frontalmente.

I fatti si sono verificati all’altezza di una delle principali vie del paese. Sul posto si sono portati vigili del fuoco, polizia locale e stradale e il 118, ma per il quindicenne non c’è stato nulla da fare per la disperazione della famiglia. In queste ore le forze dell’ordine sono impegnate nel ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.