Sicilia con Ricciari sul traguardo della Dakar Classic 2023 in Arabia Saudita

Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo si è immediatamente congratulato con il messinese Antonio Ricciari che ha portato la Sicilia sul traguardo della Dakar Classic 2023 a Dammam in Arabia Saudita.

Il driver peloritano da sempre appassionato delle gare off road ha concluso oggi la sua seconda Dakar, al volante di una Mitsubishi Pajero, sulla quale è stato navigato dall’esperta Simona Morosi.

Una gara affascinante e dalle mille meraviglie iniziata lo scorso 31 dicembre e conclusasi oggi dopo circa 6.500 Km. Ricciari è stato l’unico pilota siciliano a partecipare alla maratona che si è svolta ancora una volta in Arabia Saudita, si è classificato terzo tra io piloti italiani al traguardo nella sezione Classic della Dakar.

-“Anche nel raid più famoso e temuto del mondo i colori della Sicilia hanno brillato – ha dichiarato Daniele Settimo – Ricciari da sempre ama le gare in fouristrada, ma per il secondo anno ha spiccato alla Dakar. Complimenti a lui ed alla sua navigatrice. Un prova di carattere e indiscussa bravura quella di restare per due settimane protagonisti della impegnativa gara. Sarà un piacere poterci tutti complimentare direttamente con lui alla premiazione del 18 febbraio a Taormina, la festa dello sport della nostra regione”-.