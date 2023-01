Serradifalco. La Luse organizza Giorno della Memoria proponendo la storia inedita di un partigiano serradifalchese della Resistenza francese

SERRADIFALCO. Il 27 gennaio 1945, quasi alla fine della seconda guerra mondiale, i cancelli del campo sterminio di Auschwitz vennero spianati dai carri armati dalla 60 esima armata dell’esercito sovietico. Dal 2000 in Italia e dal 2005 in tutto il mondo, questa giornata è divenuta il “Giorno della Memoria”, una ricorrenza che dev’essere celebrata da tutti coloro che hanno responsabilità educative e culturali.

Per tale motivo la LUSE ha organizzato per venerdì 27 gennaio, alle ore 17,30, presso Palazzo Mifsud, un incontro per sottolineare il senso profondo di questa giornata che non può essere solo commemorativa, ma anche di conoscenza e di riflessione.

Nel corso della riunione il prof. Carmelo Locurto, racconterà la vicenda di Calogero Palumbo, un partigiano serradifalchese che ha combattuto con la resistenza francese. Palumbo venne catturato dai tedeschi e trovò la morte nel campo di sterminio di Hersbruck, in Germania.