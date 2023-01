Serradifalco. Finanziato all’amministrazione comunale progetto per area di verde pubblico dedicata alle vittime di mafia

SERRADIFALCO. Ancora un finanziamento per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio. Stavolta il primo cittadino serradifalchese ha comunicato che la sua amministrazione ha ottenuto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale il finanziamento di 350 mila euro per la realizzazione di un progetto che prevede la costruzione di un’area di verde pubblico dedicata alle vittime di mafia in un terreno confiscato alla criminalità organizzata che si trova in via Crucillà.

L’area da destinare a verde pubblico è di 256 mq, si trova all’ingresso del centro abitato ed è stata a suo tempo confiscata in quanto ritenuta provento di attività illecita. È stata la Prefettura ad assegnare al Comune la gestione di questo bene. Il progetto, che è stato realizzato dal tecnico comunale arch. Salvatore Pullara, prevede la realizzazione di una piazzetta commemorativa delle vittime di mafia sopraelevata con gradoni. La piazza sarà poi abbellita con tanto di aiuole e giochi d’acqua.

Previsto inoltre un murale dei giudici anti mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ad ulteriore abbellimento di una piazza che costituirà un autentico simbolo della legalità e della lotta alla mafia. Nel progetto è previsto che il Comune parteciperà con un cofinanziamento di 5 mila euro. Il progetto è stato già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2023- 2025.