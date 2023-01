Serradifalco. Cinque nuovi progetti inseriti nel Piano triennale delle Opere Pubbliche

SERRADIFALCO. Sono cinque le nuove opere inserite nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 che si compone di 25 opere. Lo ha reso noto la Giunta comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio che ha approvato lo strumento di programmazione nel corso dell’ultima seduta. Di queste, due sono state per altro già finanziate.

La prima delle cinque nuove opere è la riqualificazione urbana di Largo Amico e delle aree adiacenti. Il progetto, che ammonta a 1.570.000 euro, è teso a riqualificare un’importante area del centro storico e si conta di finanziarlo intercettando fondi nazionali. C’è poi la realizzazione di un’area di verde pubblico in un terreno confiscato sito in via Crucillà. In questo caso, l’ammontare del progetto è di 350 mila euro, ed è stato già finanziato con fondi del Pnrr riferiti alla valorizzazione di beni confiscati alla mafia.

Altra nuova opera inserita nel piano triennale è “I profumi della legalità” – Strada pedonale e parco multifunzionale in un lotto di terreno beni confiscati tra le vie Papa Giovanni e Padre Ingrao. Tale progetto ammonta complessivamente a 1.353.731 euro e è finanziabile sempre tramite fondi del Pnrr riferiti alla valorizzazione di beni confiscati alla mafia. La quarta opera riguarda la messa in sicurezza delle opere d’arte e la manutenzione della strada comunale di collegamento tra la SP23 e la SS 122.

In questo caso l’opera, il cui costo complessivo è di 905.109 euro, è finanziabile con fondi nazionali destinati al miglioramento della viabilità esistente. Infine, il quinto e ultimo intervento riguarderà l’adeguamento sismico con la realizzazione di una nuova copertura della storica Chiesa Santa Maria Addolorata – Collegio di Maria. Il costo del progetto, in questo caso, ammonta a 680 mila euro e si tratta di un intervento che è stato anche qui già finanziato da parte del Ministero della Cultura con fondi del Pnrr.