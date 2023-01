Serie D. La Sancataldese vuole i 3 punti con il Cittanova per continuare la risalita in campionato

Battere il Cittanova per salire ulteriori posizioni in classifica e provare a scrollarsi di dosso il peso della salvezza avvicinandosi al raggiungimento dell’obiettivo stagionale che, in casa verdeamaranto, resta la salvezza.

E’ l’obiettivo prioritario della Sancataldese. La squadra di Pietro Infantino è reduce da un ottimo momento fisico e di condizione con risultati che gli hanno permesso di risalire in classifica abbandonandone la sfera più calda e pericolosa.

IL Cittanova è quartultimo in classifica con 18 punti , quattro in meno rispetto a quelli (22) che invece la Sancataldese ha fin qui raccolto. Chiaro che i verdeamaranto intendono sfruttare al massimo il fattore campo; altrettanto chiaro, tuttavia, che la Sancataldese dovrà puntare su una super prestazione come quella contro il Città di Sant’Agata per conquistare tre punti che potrebbero divenire un punto di svolta importante per la stagione di Bonanno e compagni.