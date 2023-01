Serie D. La Sancataldese piega il Cittanova e conquista il 9°posto. La decide un calcio piazzato di Baglione

Nono posto in classifica con 25 punti, ma soprattutto il fatto di essere a + 5 dalla zona play out. C’è tutto questo nella bella vittoria che la Sancataldese di Pietro Infantino ha conquistato oggi contro il Cittanova.

Al Valentino Mazzola è finita 1-0 con la squadra calabra. Un match acceso, mai scontato; un incontro molto combattuto tra due squadre che non volevano saperne di mollare. L’ha spuntata la Sancataldese con una prodezza di Baglione.

Il giocatore verdeamaranto ha segnato su calcio piazzato al 42′ del primo tempo facendo saltare di gioia tutto lo stadio della Sancataldese. Il match è stato come al solito parecchio tirato ed incerto; il Cittanova ha lottato senza lesinare energie, ma la Sancataldese ha dimostrato una coesione ed uno spirito di gruppo veramente encomiabili.

Alla fine, vittoria 1-0 e tre punti che hanno proiettato i verde amaranto al nono posto in classifica. E domenica prossima si va fuori casa a sfidare il Canicattì in un confronto anche qui importante in chiave salvezza per una Sancataldese che sta dimostrando grande personalità, carattere e fora d’animo.