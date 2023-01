Serie A, dal derby milanese a quello torinese: a febbraio i primi verdetti scudetto

La corsa scudetto entra nel vivo a febbraio con incroci pericolosissimi tra le candidate al trono della Serie A e sfide da non sottovalutare, le famose ‘trappole’ contro le medio-piccole che, al pari dei big match, potrebbero sancire già i primi verdetti in ottica tricolore, tagliando fuori una delle favorite per il titolo di campione d’Italia. Napoli, Juventus, Milan e Inter sanno bene di non poter permettersi più passi falsi: la truppa di Spalletti sente il fiato delle rivali sul collo ,ma ha il vantaggio del primato in testa alla classifica, per questo grazie anche allo score della prima parte di campionato, segnata tra l’altro dal record di vittorie consecutive conclusosi proprio con la sconfitta per 0-1 incassata a San Siro contro l’Inter, appare ancora la squadra più accreditata a terminare la stagione in vetta al torneo.

Dopo gli impegni di gennaio gli azzurri sono quelli che tutto sommato avranno il calendario più agevole: Spezia, Sassuolo ed Empoli fuori casa, le prime due intervallate dall’unico match da disputare al Maradona contro la Cremonese, mentre tra la sfida del Mapei e quella dello stadio Rigamonti ci sarà anche l’andata degli ottavi di Champions da giocare sul campo dei tedeschi dell’Eintracht. Incontri sulla carta agevoli, considerando il divario tecnico fra partenopei e avversarie, ma occhio al fattore esterno come spesso riportato nei pronostici sulle schedine, non c’è nulla di scontato in questa Serie A e i tifosi azzurri, rimasti spesso scottati negli ultimi anni dopo aver accarezzato lo scudetto, sogneranno sì, ma con cautela.

Le milanesi daranno invece il via al loro mese di febbraio con uno dei derby più attesi degli ultimi anni. In palio come al solito lo scettro della squadra più potente di Milano e i punti che consentirebbero di continuare a sperare nella rimonta contro la capolista allenata da Spalletti. Il 4 febbraio, forse in una delle ultime stracittadine da disputare nella cornice storia di San Siro, prima del possibile abbattimento e della costruzione del nuovo impianto, Inzaghi e Pioli si giocheranno i loro assi più pesanti, poi i nerazzurri dovranno vedersela contro Sampdoria e Bologna in trasferta, con nel mezzo le sfide contro Udinese e Porto in casa. I rossoneri a loro volta affronteranno il Torino e il Tottenham in Champions League al Meazza, poi un altro derby lombardo, stavolta contro il Monza all’U-Power Stadium, e il ritorno al Meazza nell’insidioso incrocio contro l’Atalanta di Gasperini.

C’è poi la Juve che dopo l’eliminazione dalla Champions concentrerà in soli sette giorni i due impegni in Europa League contro il Nantes, squadra che in Francia si trova impantanata nella seconda metà della classifica di Ligue 1, mentre in campionato sfiderà due rivali storiche come la Fiorentina e il Torino. Prima del match dell’Allianz Stadium contro i gigliati la squadra di Allegri sarà impegnata nel posticipo di martedì 7 febbraio all’Arechi contro la Salernitana. Poi in mezzo alle due gare con il Nantes i bianconeri sfideranno lo Spezia fuori casa e infine chiuderanno la 24esima giornata di Serie A con il derby casalingo in posticipo alle 20:45 contro i granata di Juric. Un menù di partite niente male per tifosi e appassionati di calcio, ma adatto solo a chi non commetterà l’errore di fermarsi restando indietro.