SAN CATALDO. Ieri mattina la famiglia salesiana sancataldese si è ritrovata in Chiesa Madre per la Celebrazione Eucaristica in onore di San Giovanni Bosco, presieduta dall’Arciprete don Alessandro Giambra.

Nella giornata di martedì 31 gennaio, S.E. il Vescovo Mario, celebrerà la Santa Messa in Oratorio Salesiano San Cataldo, alle ore 19.00 nella memoria liturgica di don Bosco.