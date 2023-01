San Cataldo: Carducci attiva nuovi percorsi musicali per i suoi studenti

La Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, ha predisposto quanto necessario per avviare i nuovi percorsi musicali per il prossimo anno scolastico 2023/2024. Diverse le iscrizioni già pervenute attraverso la piattaforma del Ministero ad uso delle famiglie per le iscrizioni al primo anno. Anche per il prossimo anno è previsto e confermato lo studio di quattro strumenti musicali: il clarinetto, la chitarra, il pianoforte e il violino.

Le novità introdotte per il prossimo anno scolastico con il Decreto Ministeriale 176/2022 consentiranno agli studenti di studiare uno strumento musicale, frequentando sia le classi del Plesso “Balsamo” sia le classi del Plesso “Carducci”. Aumentando in tal modo le opportunità per gli studenti. I percorsi si svolgeranno in orario pomeridiano nei laboratori del Plesso “Carducci”. Le classi seconde e terze proseguiranno secondo il vecchio ordinamento fino a conclusione del percorso scolastico.

Per tutto il mese di gennaio, i genitori che lo desiderano potranno chiedere informazioni direttamente ai docenti di strumento, recandosi nel pomeriggio nel Plesso “Carducci”, dove hanno luogo le attività.