San Cataldo. Alla Casa di Cura “Regina Pacis” potenziato il reparto di Preospedalizzazione

SAN CATALDO. E’ stato potenziato il reparto di preospedalizzazione presso la Casa di Cura Regina Pacis. Il nuovo reparto è funzionale all’attività operatoria svolta dalla Chirurgia Generale – Casa di Cura “Regina Pacis”, che garantisce oltre 2500 interventi all’anno con 30 posti letto.

“Anche con questo intervento, riconfermiamo la volontà di proseguire negli investimenti della Casa di Cura “Regina Pacis” – ha precisato il Direttore Sanitario, dr. Giuseppe Virzì – ed in particolare in quelli dell’attività della Chirurgia Generale. Quest’ultima è stata recentemente potenziata con importanti dotazioni tecnologiche, quali la nuovissima colonna laparoscopica 4k e con l’aggiunta, nel team chirurgico, del dr. Piero Luparello e del prof. Diego Piazza, due veri Maestri della chirurgia mininvasiva e della cui arte stanno facendo tesoro i nostri attuali 4 specializzandi di Chirurgia Generale”.

I pazienti potranno adesso svolgere la visita e gli esami nelle mattine dal lunedì al venerdì e nei mercoledì pomeriggio. Con la disponibilità del nuovo reparto di Preospedalizzazione dedicato all’attività chirurgica, si avrà un miglioramento nelle risposte di cura in quanto tutti gli accertamenti dei pazienti saranno svolti in modalità ambulatoriale ed in un unico servizio così da facilitare ulteriormente il percorso assistenziale del paziente.

L’implementazione del reparto di Preospedalizzazione testimonia la determinazione da parte della Casa di Cura “Regina Pacis” nel voler continuare a mantenere alta la qualità del Centro chirurgico che punta ad incrementare ulteriormente gli interventi in un momento storico molto complicato per la Sanità regionale siciliana.

L’aumento degli interventi, la comprovata competenza professionale dei chirurghi che vi operano, l’importante collaborazione tra Casa di Cura “Regina Pacis” ed Università di Catania per la formazione dei futuri chirurghi generali, nonchè la disponibilità all’innovazione continuano ad essere i punti di forza della struttura.