Poste Italiane cerca portalettere da assumere in tutta Italia, anche in Sicilia. Istanze entro il 12 febbraio

Poste Italiane cerca portalettere da assumere a tempo determinato in tutta Italia, anche in Sicilia. L’azienda si rivolge a candidati diplomati e non sono previsti limiti di età, anche se in linea generale Poste preferisce dare spazio ai giovani. Nell’Isola, la selezione riguarda tutte e nove le province e si può scegliere una sola area territoriale di incontro.

Il portalettere si dovrà occupare principalmente di recapitare la posta, lettere, buste e pacchi. Lo stipendio mensile è di circa 1.200 euro al mese netti. I requisiti per candidarsi sono: diploma di scuola media superiore; patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc).

La selezione prevede un test online che i candidati devono affrontare dopo aver inviato il cv in risposta agli annunci di lavoro. Il processo di selezione si svolge, solitamente, in 2 fasi, a cui possono accedere solo i candidati che hanno inviato il cv online e risultati idonei. Chi supera il test via web, viene contattato dal personale di Poste Italiane per un colloquio e la prova pratica di guida che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non può aver luogo l’assunzione.

La candidatura deve essere inviata entro il 12 febbraio 2023. Dopo questi dati è sempre possibile inviare una candidatura spontanea. L’annuncio per la ricerca di postini sarà riaperto anche successivamente, tra qualche mese, in quanto gli inserimenti di personale sono costanti. Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae tramite la piattaforma riservata alle selezioni in corso, che è stata recentemente rinnovata, raggiungibile dalla sezione Poste Italiane “Lavora con noi” del sito web aziendale.