Pensioni: Berlusconi, aumento delle minime promessa mantenuta

“Proprio in questi giorni i pensionati con piu’ di 75 anni riceveranno piu’ soldi di quelli che hanno ricevuto sinora. Come avevamo promesso, quando si e’ formato il governo abbiamo subito aumentato le pensioni minime. Continueremo a lavorare, anno dopo anno, perche’ tutti i pensionati e i disabili possano arrivare ad avere almeno mille euro al mese per 13 mensilita’. Da liberali e da cristiani abbiamo ben chiaro il fatto che e’ doveroso prendersi cura dei piu’ deboli, di chi non puo’ farcela da solo, di chi e’ rimasto indietro”.

Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un video pubblicato su Istagram. “E l’Italia che noi vogliamo e’ un paese che non puo’ dimenticare nessuno”, aggiunge.