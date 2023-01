Mussomeli, consiglio comunale urgente del 30 gennaio 2023 (Video-intervista al Sindaco)

MUSSOMELI – Consiglio comunale urgente, ieri sera, a Palazzo Sgadari, dove c’è stata la presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Comunale Pasquale Mistretta, Vice Presidente, a seguito della sua nomina regionale a Commissario dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta. Conseguentemente si è insediata la prima dei non eletti la cinquantunenne Salvina Mingoia, responsabile del Centro Alloggio per soggetti disabili psichici di Casa Rosetta a Mussomeli. Successivamente, il Consiglio comunale è stato chiamato anche ad esaminare la “Richiesta di non applicazione dell’annullo automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidato agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.(L’intervista al Sindaco)