Messina Denaro: sentito il concessionario auto di Palermo

Gli inquirenti hanno ascoltato il titolare della concessionaria nella zona di corso Calatafimi a Palermo dove Matteo Messina Denaro ha acquistato un anno fa la Giulietta che utilizzava per spostarsi a Campobello di Mazara in provincia di Trapani. L’ex superlatitante ha acquistato l’auto dando in permuta una Fiat 500 e pagando la differenza di 10 mila euro in contanti. Il titolare ha riconosciuto l’ultimo dei corleonesi dopo l’arresto quando è stata pubblicata la sua foto.

Entrambe le auto sono intestate alla madre di Andrea Bonafede, il fidanzato che gli ha prestato l’identità negli ultimi due anni. Identità che da quanto si apprende il boss stragista utilizzava fuori da Campobello dove il vero Bonafede era conosciuto.