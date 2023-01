Il maestro Nisseno Alfonso Torregrossa ,premiato in Giappone al Budokan di Ota con il Grado di 8° dan in Daito Ryu Jujutsu

E' il primo Italiano a ricevere questo altissimo risultato in Giappone

Il maestro Nisseno Alfonso Torregrossa ,premiato al Budokan di Ota (Giappone) con il Grado di 8° dan in Daito Ryu Jujutsu . Il Primo Italiano a ricevere questo altissimo risultato in Giappone .

Il Daito Ryu Jujutsu è un’arte dei samurai di 1200 anni tesoro nazionale del Giappone, il Daito-Ryu Aikijujutsu è un’arte marziale giapponese tradizionale trasmessa per generazioni all’interno della famiglia Takeda , considerato in Giappone la più grande scuola di Arti Marziali praticata un tempo solo dai Samurai di alta classe . Oggi divulgata al mondo sotto varie line di studio . Il Maestro Torregrossa rappresenta da anni in Italia e in Europa la linea di Matsusa Sensei (allievo di Takeda ) oggi eredita dal suo Insegnante Kancho Takase erede della scuola di Daito Ryu Aiki Jujutsu Renshinkan .

Sono stati giorni intensi di allenamenti che hanno visto il maestro Torregrossa impegnato nuovamente in Giappone , nella terra dei Samurai per imparare al meglio per poi riversare tutto ai propri allievi di Caltanissetta e di altre citta Italiane .

“Ho sfruttato ogni giorno del mio soggiorno al meglio : dallo studio della lingua Giapponese allo studio del Jujutsu più antico , allo studio dell’ Aikido con il Sensei Teruo Tsuihiji erede della scuola di Iwama Aikido , allo studio del Kyokushinkai di Tokyo con Shihan Shigeo Niitsu e ho anche diretto alcuni seminari privati di Jujutsu , Krav Magà a Tokyo .

Un esperienza molto ricca e fruttifera che ha arricchito ancora una volta il mio bagaglio tecnico iniziato a Caltanissetta nel 1976 con il compianto Alberto Carrubba, il mio primo insegnante di Judo”.