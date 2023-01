Gela: sabato uno stage della campionessa olimpionica Sophia Campana

Sophia Campana, campionessa di ginnastica artistica, sarà in città per tre giorni. Uno stage tra lavoro e divertimento che darà la possibilità alle atlete gelesi di compiere un piccolo passo di crescita nella loro carriera sportiva. «La Gymnastics Club – dice Valter Miccichè – e il team di Tecnici dell’associazione desiderano regalare un piccolo grande sogno alle loro ginnaste, quello di potersi allenare con una grande campionessa della ginnastica artistica. Sophia è una ginnasta d’élite. Nel palmares personale ha tre Serie A e il titolo di campionessa italiana alle parallele conquistato nel 2021. YouTuber con il canale Sophialand, vanta 450.000 “fiamme iscritte”. Dopo aver dedicato la sua vita alla ginnastica artistica, all’autodisciplina, a trovare fiducia in se stessa e a conseguire il suo massimo potenziale, Sophia è ora concentrata sul supporto che la sua esperienza può fornire ad altri giovani».

Conduce, infatti, seminari in tutto il mondo per stimolare persone di ogni età a scoprire la propria passione e a usarla come guida e fattore trainante nel raggiungimento del proprio potenziale. Al suo Mente Potente Tour, insegna un modo positivo e effettivo per insegnare la ginnastica artistica tramite il gioco, e come la Mente Potente può creare una vita vincente. A Gela l’aspettano, nello stage in programma alla Gymnastics Club in via Salonicco, da sabato