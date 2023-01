Gela, al Vittorini una videoconferenza dalla Bicocca sulla prevenzione alimentare con la ricercatrice Albini

E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli.

Giovedì 2 febbraio ore 11.30 Adriana Albini, docente di Patologia Generale all’Università Bicocca di Milano, spiegherà in videoconferenza agli studenti del Liceo E. Vittorini di Gela, come proteggere da una malattia oncologica, ancora prima della sua insorgenza, attraverso l’alimentazione.

E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.