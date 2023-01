Eccellenza. La Nissa fallisce un rigore, spreca occasioni e perde 1-0 con il gol dell’ex

Battuta d’arresto 1-0 per la Nissa a Marineo contro l’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Come già accaduto la scorsa stagione, anche questa volta per la vittoria finale dei padroni di casa è stata decisiva la parata di Ceesay che, dopo il rigore parato a Seckan lo scorso anno, ora ha invece neutralizzato il calcio di rigore battuto al 33′ da Morales.

Il portiere dei palermitani ha poi respinto sul palo una conclusione di Marna, e in generale ha difeso con le unghie e con i denti un risultato che ha arriso oltremisura alla sua squadra.

In effetti, la Nissa, per quanto fatto vedere in campo, avrebbe meritato di più. Ha creato almeno cinque palle gol, ha tenuto palla, ha proposto gioco. Eppure, non è sembrata la stessa Nissa che si ammira quando gioca al “Tomaselli”: meno disinvoltura, meno attenzione. A deciderla è stato, per altro, un ex come Matteo Bisogno in un’azione di gioco nella quale la squadra di Sferrazza ha peccato di disattenzione.

E tutto questo, alla fine, ha pesato perché i biancoscudati sono usciti battuti in un match nel quale gli avversari non sono sembrati propriamente superiori a loro. La Nissa, pertanto, è rimasta ferma a quota 22 in classifica perdendo una chiara occasione per risalire la china in classifica.