Eccellenza. A Marineo la Nissa vuole i 3 punti anche contro l’Oratorio San Ciro e San Giorgio

Per la seconda giornata del girone di ritorno la Nissa affronta questa domenica in trasferta l’Oratorio San Ciro e San Giorgio contro cui all’andata finì 0-0. Il calcio di inizio è per le ore 15. I biancoscudati vi arrivano dopo una settimana caratterizzata da tre nuovi arrivi di mercato (Modula, Vignone e Martel) e dal grande entusiasmo legato ad un clima di ritrovata passione condivisa attorno alla Nissa.

Dopo la rifinitura di ieri, per la gara di oggi il tecnico Alessio Sferrazza punta al successo pieno per confermare l’ottimo momento di un gruppo che, sotto la sua guida, sta acquistando continuità di rendimento e coesione. L’obiettivo dunque sono i tre punti per legittimare una crescita che fin qui c’è stata e che sta coinvolgendo la squadra.

Non figurano nella lista dei convocati i neo acquisti Martel e Vignone; c’è invece Modula che potrebbe essere impiegato dal primo minuto o a partita in corso. Per il resto, Nissa fortemente motivata ed intenzionata a fare bottino pieno a Marineo per risalire ulteriori posizioni in classifica.

Questi i convocati della Nissa per la sfida con l’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Portieri : Totò Chimenti e Claudio D’AMICO (03). Difensori : Pablo LUCERO, Michele FRAGAPANE, Pietro BENIVEGNA, Moustapha SANE, Simone MARTORANA (05), Manrico MESSINA e Michele DI GRACI (05).

Centrocampisti: Agustin MÓDULA, Amadou SAKHo, Nicolas DI BIASE, Ivan LA VARDERA, Amedeo OTTAVIANO (05), Francesco SCRIBANI (04), Federico IMPRESCIA (04).

Attaccanti: Fara MARNA, Matias MORALES, Antonio ESPOSITO, Ernesto SAMMARTINO