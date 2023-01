Covid, riapre la frontiera tra Cina e Hong Kong: era chiusa da 3 anni

La Cina ha riaperto oggi il confine con la regione amministrativa speciale di Hong Kong, ripristinando i viaggi transfrontalieri senza obbligo di quarantena in modo “graduale e ordinato” per la prima volta in tre anni, dall’inizio della pandemia di Covid-19. A partire da oggi, ha fatto sapere l’ufficio cinese per gli affari di Hong Kong e Macao in una nota, le restrizioni saranno allentate anche per i viaggiatori in arrivo dall’estero, nonostante l’aumento esponenziale dei contagi registrato dopo l’abbandono della draconiana strategia “zero Covid” a inizio dicembre.

Stando a quanto riferito in conferenza stampa dal capo dell’amministrazione dell’ex colonia britannica, John Lee, saranno circa 60 mila le persone che potranno attraversare la frontiera in questa prima giornata di riapertura della frontiera. Per varcare i confini terrestri sara’ necessario effettuare una prenotazione online, mentre i traghetti e i voli sono soggetti a disponibilita’ di biglietti.

Tutti tranne tre dei 12 valichi di Hong Kong con la Cina continentale erano stati chiusi a causa della pandemia di coronavirus, all’inizio del 2020.

Negli ultimi tre anni, sia la Cina che Hong Kong hanno attuato scrupolosamente la strategia “zero Covid” promossa dal presidente Xi Jinping, imponendo restrizioni alla mobilita’ piuttosto rigide. L’obbligatorieta’ di quarantene e tamponi ha fatto precipitare gli arrivi internazionali, con dure conseguenze per il turismo e l’economia. Nel terzo trimestre del 2022, la crescita di Hong Kong si e’ contratta del 4,5 per cento su base annua, entrando in recessione per il terzo trimestre consecutivo. Stando alle stime pubblicate il 31 ottobre dal dipartimento di Statistica, il dato segna la contrazione piu’ marcata dal secondo trimestre del 2020, periodo in cui il prodotto interno lordo (Pil) ha subito un crollo del 9,4 per cento a causa della pandemia del Covid-19. Nel primo e nel secondo trimestre l’economia di Hong Kong ha registrato rispettive contrazioni del 4 e dell’1,3 per cento. “Guardando al futuro, il marcato deterioramento dell’ambiente esterno continuera’ a esercitare un’enorme pressione sulle esportazioni nel resto dell’anno”, aveva dichiarato l’amministrazione a giustificazione della performance, imputata soprattutto all’indebolimento della domanda esterna.