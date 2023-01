Chiusura Ponte Bailey S.P. n. 38 Mussomeli – Caltanissetta, Michele Mancuso: “Riaprirà in una settimana, ma serve intervento definitivo”

Rappresenta un grave problema per la viabilità del Vallone, e non solo, la chiusura del ponte Bailey (S.P. n. 38 Mussomeli-Caltanisseta) per lavori straordinari.

Sull’argomento è intrvenuto il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso: “Ho incontrato il responsabile dell’ufficio tecnico del libero consorzio Comunale di Caltanissetta, ingegnere Mario Denaro, e mi ha rassicurato che entro massimo una settimana si riaprirà il ponte Bailey sulla Serradifalco Mussomeli. Resta comunque la necessità di un intervento definitivo da parte dell’assessorati regionale alle infrastrutture sulla necessità di dare una viabilità affidabile e sicura. Nelle prossime settimane sarà mia cura coinvolgere gli attori responsabili”