Caltanissetta, primule a sostegno del Centro di aiuto alla vita: il 4 febbraio una raccolta fondi

Anche quest’anno, domenica prossima, sarà celebrata la 45 edizione della Giornata per la Vita. A Caltanissetta e nel circondario il Centro Aiuto alla Vita, che opera da oltre quarant’anni con volontari e amici dell’associazione, offrirà delle primule davanti alle chiese per ricordare il valore dell’esistenza umana in ogni suo momento ed in particolare dal concepimento.

Con i fondi raccolti il Centro aiuta le mamme e i relativi bambini in difficoltà, che sono sempre tanti, li seguono con i “progetti Gemma” e li incontrano ogni volta che è necessario un supporto morale, psicologico e materiale.

Corredini, alimenti, pannolini, abiti per quanti, rinunciando ad abortire, hanno poi bisogno di sostegno non saltuario e non occasionale, ma continuo.

La presidente del CAV, Giuseppa Naro, le volontarie e il cappellano, nominato da S.E. il Vescovo, don Giuseppe Anfuso, fanno appello “a tutti gli uomini di buona volontà ed in primis a parroci e parrocchie, perchè supportino l’opera del Centro di Aiuto alla Vita in questa importante giornata, di domenica 5 febbraio, ma anche dalle S.Messe del sabato sera 4 febbraio, ricordando che la contribuzione che si offre con le primule o altri gadget, serve ad asciugare qualche lacrima e far star meglio qualche bambino che, nato in contesti di difficoltà, è un pò affidato ad ognuno di noi”.