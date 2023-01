Caltanissetta. OndeDonneinMovimento ha dato vita a percorso di partecipazione “Prendiamoci Cura”

L’Assemblea cittadina, promossa dall’Associazione Onde donneinmovimento a Caltanissetta il 30 novembre 2022, ha dato vita ad un percorso di partecipazione chiamato ”Prendiamoci cura” e che vede attualmente coinvolte la Associazione Ligabue, Associazione Torrone di Caltanissetta, Collettivo Letizia, ETNOS, ISPEDD, Noi per la salute- Tina Anselmi, Progetto Luna e UISP

CALTANISSETTA. L’Assemblea cittadina, promossa dall’Associazione Onde donneinmovimento a Caltanissetta il 30 novembre 2022, ha dato vita ad un percorso di partecipazione chiamato ”Prendiamoci cura” e che vede attualmente coinvolte la Associazione Ligabue, Associazione Torrone di Caltanissetta, Collettivo Letizia, ETNOS, ISPEDD, Noi per la salute- Tina Anselmi, Progetto Luna e UISP.

Lo ha reso noto la portavoce di OndeDonne in movimento Ester Vitale. Le Associazioni aderenti si incontreranno a breve per sottoscrivere il documento conclusivo dell’Assemblea:

le/i firmatarie/i, costituiscono la Convenzione per la Città di Caltanissetta, allo scopo di promuovere strumenti e azioni di partecipazione utili all’interlocuzione tra cittadine, cittadini, abitanti, e Istituzioni per concorrere alla formazione delle scelte di Governo della Città, nella piena consapevolezza che quante e quanti vivono la Città ne sono gli utilizzatori e i custodi e che in quanto tali sono depositari e fonte di conoscenze indispensabili ad una corretta interpretazione dei bisogni, delle necessità e delle opportunità che essa può offrire. Per condividere ed adottare un regolamento comune che disciplini lo stare insieme nella Convenzione.