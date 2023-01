Caltanissetta, Gambino: “un patto di vicinato per prevenire furti e garantire la sicurezza partecipata”

Questa mattina in Prefettura si è svolta una seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale erano presenti il Prefetto, il Sindaco e le forze dell’ordine della polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Durante l’incontro sono stati fatti gli opportuni approfondimenti in merito ai furti verificatisi in città nelle ultime settimane.

” Insieme al comandante della polizia municipale – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gambino – abbiamo preso l’impegno di implementare il sistema di video sorveglianza in centro storico, dove è già attivo un impianto efficiente collegato con le centrali operative di polizia municipale, questura e carabinieri, che ha già consentito di fare luce su molti atti compiuti.

Ho accolto con vero entusiasmo la proposta del Prefetto di stipulare un “patto di vicinato” che coinvolga, all’interno del rapporto tra prefettura e comune, direttamente i cittadini attraverso i comitati di quartiere e le associazioni di categoria dei commercianti, dando vita ad una tutela della sicurezza esercitata in maniera partecipata.

Ringrazio il Prefetto, dott.ssa Chiara Armenia, per l’attività da Lei costantemente svolta a favore della nostra città e ringrazio tutte le forze dell’ordine per l’impegno sinergico a garanzia dei cittadini”.