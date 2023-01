Caltanissetta, Bilancio Partecipativo: ecco i 5 progetti vincitori

L’Amministrazione Comunale di Caltanissetta ha diffuso i nomi dei progetti vincitori dei finanziamenti pubblici del bilancio partecipativo.

Dalle votazioni dei cittadini sono stati ritenuti meritevoli di essere messi in atto 1 proposta progettuale relativa all’Area tematica SPORT e ben 4 dell’area tematica CULTURA.

A ottenere il maggior numero di voti è “Sulle Ali Del Successo” proposto dall’Ass. di Promozione Soc. Sulle Ali Della Musica di cui è Responsabile LAURA FAILLA con 222 voti.

Prosegue “Percorsi Di Arte Urbana” dell’Associazione Culturale Creative Space Legale Rappresentante Eros Di Prima con 178 voti.

Al terzo posto si è “Ti Racconto Caltanissetta” dell’ Ass.Scientifica O.N.L.U.S Ritmamente-Presid. Danilo P. M. Lapadura con 121 voti

Al quarto posto, l’unico progetto classificato per l’ambito sportivo, ottiene i fondi “Senza Confini….Riprendiamo A Giocare Insieme” dell’A.S.D. Pol. Nissena Di Caltanissetta_Sollami Filippa Catia_ Legale Rappresentante con 64 voti.

L’ultimo dei progetti che saranno finanziati è “AGAPE- Famiglie e Disabilità Al Centro” di : Jessica Napoli-Educ.Profess. Socio Pedagogica con 61 voti.

L’Amministrazione Comunale aveva stabilito che le proposte progettuali finanziate a valere sui fondi, pari ad € 40.000,00 del Bilancio Partecipativo 2022, dovevano prevedere un costo massimo omnicomprensivo di euro 8.000,00 (ottomila/00), riservando la destinazione degli eventuali importi risultanti disponibili, nel caso in cui la somma dei costi dei progetti preferiti ed ammessi al finanziamento, risultasse inferiore al totale di euro 40.000,00. Tale condizione non si è verificata perché l’importo è stato coperto in totale e, dunque, non si provvederà ad alcuno scorrimento della graduatoria.

Restano fuori dunque:

Dal Mito Alla Scena – SOGGETTO PROPONENTE: Ass. Casa Rosetta Onlus_ Leg.Rappr.Franco Giorgio De Cristoforo Voti = 58

Festival Delle Culture Contro Le Mafie – SOGGETTO PROPONENETE: Giadone Giuseppina Maria Danila Voti = 39

Le Vie Dello Zolfo – SOGGETTO PROPONENTE: Ass. Mineral. Paleont. e della Cultura Della Solfara Di Sicilia_Rappr. Leg. Ing.Michele Brescia Voti = 37

Uncinetto Artistico Su Telaio “Il Merletto” – SOGGETTO PROPONENTE: Laboratorio Artigianale Lady Anna I Ricami Della Nonna- M.ANNA BONAFFINI Voti = 32

Il Testo Nel Cassetto – SOGGETTO PROPONENTE: Teatro Stabile Nisseno_Leg.Rappres. Coniglio Raimondo Davide; Voti = 31

To Win In Life…Then In Sport – Per Vincere Nella Vita…Poi Nello Sport – SOGGETTO PROPONENTE: A.S.D. C.U.S.N. Caltanissetta_Presid.Pro-Temp. Aurelio Armatore Voti = 4

Gender Equality SOGGETTO PROPONENTE: Najwa Fariki Voti = 3

Itinerari Di Legalita’ – SOGGETTO PROPONENTE: Ass.Cult.Di Promoz.Turistica Inner Sicily_Leg.Rapp. Irene Bonanno Voti = 2