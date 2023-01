Basket Esordienti. Inizia bene l’avventura dell’Airam in campionato

Inizia bene l’avventura dell’Airam Caltanissetta nel campionato Provinciale “Esordienti” di Minibasket.

Bella prestazione da parte dei ragazzi del Minibasket AIRAM Caltanissetta che al Palacannizzaro hanno disputato la prima partita di campionato giocando contro la CUSN Caltanissetta, aggiudicandosi 5 dei sei tempi giocati. Il nuovo regolamento esordienti infatti prevede la disputa di sei tempi da 6 minuti ciascuno; dopo ogni tempo il punteggio viene azzerato ed, alla fine, la squadra che si aggiudica più tempi vince l’incontro. Nel corso della partita i cestisti nisseni si sono distinti per un discreto gioco di squadra fondato su collaborazioni offensive e difensive. I giocatori con più esperienza come Capitan Riccardo Lattuca, Virgilio Natale e Riccardo Muni hanno aiutato l’inserimento dei nuovi ragazzi del gruppo e sono stati dei validi punti di riferimento per tutti i nuovi bambini che erano alla prima esperienza in una partita di campionato. Adesso la formazione dell’Airam sabato prossimo incontrerà un’altra squadra nissena. L’ASD AIRAM lo scorso anno si è qualificata per le finali regionali di Trapani, dopo aver vinto le fasi Provinciali, il Coach Emilio Galiano si augura che i suoi ragazzi riescano a bissare il successo del 2022, anche se la concorrenza delle squadre sia di Caltanissetta che di Gela non renderà facile il traguardo. La squadra cara al Prof. Galiano Emilio che quest’anno ha ampliato lo staff tecnico ed è collaborato da Vincenzo Di Benedetto, Gianluca Rizza, Armando Turtutici, Fabio Parenti e da Lillo Nicolosi come sempre crede nella forza del gruppo che è l’arma vincente di questa squadra.

Il roster dell’Airam è formato da Calà Gabriele, Fasciana Giuliano, Muni Andrea, Paralino Michele, Palermo Lorenzo, Ginevra Paolo, Asaro Andrea; Spalanca Alessandro, Messina Andrea, Tortorici Andrea, Di Bartolo Matteo, Natale Virgilio, Lattuca Riccardo, Bocchino Giulio, Muni Riccardo, Geraci Flavio.