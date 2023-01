Addio a Biagio Conte: il cordoglio dei rappresentanti del mondo politico

Non disperdere il messaggio trasmesso da questo missionario laico proseguendo la sua missione. Questo, in sintesi, è il messaggio trasmesso in queste ore dai rappresentanti della politica a poche ore dalla comunicazione ufficiale della morte di Biagio Conte.

L’uomo, missionario per scelta nella sua stessa terra, ha operato ponendosi “ultimo tra gli ultimi” per sostenere tutti coloro i quali avessero necessità. Una vita fatta di essenzialità e ristrettezze e che lo ha portato via lasciando una pesante eredità alle sue spalle.

Un servizio operoso, altruistico e caritatevole che i rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini sottolineano di voler cogliere e proseguire.

“Ha affermato con amore il rispetto dei diritti di tutti, a partire dagli ultimi – commentano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano a nome dell’ANCI Sicilia -. È stato un esempio di grande umanità e di amore incondizionato verso il prossimo, oltre gli egoismi e la disattenzione. Noi tutti abbiamo perso un grande uomo e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto in questi anni”.

“La prematura scomparsa del missionario laico BIAGIO CONTE suscita un sentimento di commozione in tutta la Comunità siciliana, che lo ha avuto come luminosa testimonianza di servizio a favore degli ultimi e dei non garantiti – ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci -. Ricordo con orgoglio il sostegno dato dal mio governo regionale alla sua istituzione palermitana, per i lavori di efficientemento energetico della Cittadella destinata ad ospitare gli ‘invisibili’ senza un tetto. Esprimo il sincero cordoglio mio e del governo nazionale”.

“La Sicilia piange per la scomparsa di BIAGIO Conte, l’angelo dei poveri. Un uomo dalla rara bontà, da sempre a difesa degli ultimi – scrive su Twitter Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. – A Palermo aveva fondato la Missione Speranza e Carità, e aveva dato aiuto a tanti bisognosi. Continuino a vivere le sue opere e i suoi insegnamenti”.

“Sono triste per la scomparsa di BIAGIO Conte che ho avuto modo di incontrare diverse volte apprezzando sempre il suo impegno costante per i fratelli meno fortunati – scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè -. Ho sempre sostenuto e apprezzato il suo impegno costante, quotidiano, instancabile a favore dei poveri e degli emarginati, che accolti nella sua comunità, lo erano un po’ meno. Ne sentiremo la mancanza. Ci lascia una grande persona che ha lottato per gli ultimi senza mai stancarsi. Non disperdiamo questo suo grande insegnamento. Se nel mondo ci fossero tanti BIAGIO Conte, sarebbe certamente un mondo migliore”.

“Sarà il messaggio di fratellanza e solidarietà donato all’umanità intera a colmare il grande vuoto che la scomparsa di Biagio Conte inevitabilmente lascia soprattutto in chi lo ha conosciuto e gli è stato accanto fino agli ultimi istanti – dicono i deputati PD all’ARS Michele Catanzaro, Anthony Barbagallo, Giovanni Burtone, Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Nello Dipasquale, Mario Giambona, Calogero Leanza, Dario Safina, Tiziano Spada, Fabio Venezia -. Portare avanti l’opera che ha iniziato al servizio degli ultimi, sostenendo la missione ‘Speranza e Carità’ da lui fondata, sarà il modo migliore per continuare a far vivere una delle figure più carismatiche che Palermo abbia mai conosciuto”.

“Palermo piange Fratel BIAGIO. Da giorni ormai, il missionario ci aveva preparato alla sua morte e noi, così come tantissimi cittadini, abbiamo voluto manifestargli affetto e gratitudine, pregando tutti insieme – dicono i consiglieri comunali di Palermo della Democrazia Cristiana, Domenico Bonanno, Salvo Imperiale e Viviana Raja -. Aveva una forza umana e una carica spirituale che gli hanno permesso di affrontare i momenti più difficili della sua vita, sempre al servizio dei più deboli e degli ultimi. Aveva sempre la parola giusta di conforto, di speranza, di pace, era un uomo che aveva tanto di umano ma anche qualcosa di divino. Un dono per questa città che, adesso, dobbiamo saper coltivare e custodire. A lui non smetteremo mai di dire grazie”.

L’opera di questo missionario laico non è stata sottovalutata nemmeno dai sindacati. Il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, ribadisce che con Biagio Conte: “se ne va una figura straordinaria, che ha incarnato due principi fondamentali, l’umanità e la speranza. Questo il suo lascito e l’auspicio è che possa essere coltivato, in questi tempi bui, innanzitutto facendo in modo che la missione da lui fondata, presso cui hanno trovato conforto e speranza in tanti, sia messa nelle condizioni di andare avanti”.

I funerali di Biagio Conte si svolgeranno martedì 17 alle 10.30 in Cattedrale a Palermo. Alle 16 di oggi verrà aperta la camera ardente in via Decollati. La salma resterà fino a lunedì nella missione speranza e Carità. Lunedì in corteo verrà portata in Cattedrale. E’ prevista una veglia lunedì dalle 21 alle 24. Poi la Cattedrale si chiuderà per riaprire prima dei funerali. E’ in corso in prefettura una riunione per organizzare il servizio d’ordine visto che si attendono circa 10 mila fedeli nel giorno dei funerali.