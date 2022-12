Vallelunga. Gran successo per i mercatini di Natale

VALLELUNGA. Davvero suggestiva l’atmosfera dei mercatini di Natale, promossi dall’ Amministrazione comunale, che hanno dato inizio alle festività natalizie. Grande partecipazione della cittadinanza e felici i bambini, impegnati a trascorrere insieme momenti ludici.

Nell’occasione s’è creato un clima magico grazie al mix di luci, colori, odori e sapori che hanno coinvolto i tanti partecipanti a questa edizione dei mercatini natalizi.

Nella circostanza, l’amministrazione comunale ha inteso ringraziare tutti gli espositori che hanno aderito all’iniziativa, ma anche radio web Vallelunga, Totò Mazzarisi per la collaborazione a titolo gratuito nello stand degustazione dei prodotti tipici e l’ azienda agricola di Loreto Ilardo per aver donato il vino per la degustazione.