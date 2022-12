Ucraina: ufficializzata la richiesta di esclusione della Russia dalle Nazioni Unite

“L’Ucraina chiede agli Stati membri delle Nazioni Unite (…) di privare la Federazione Russa del suo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di escluderla dall’Onu nel suo complesso”. Lo ha affermato il ministero degli Esteri ucraino in una dichiarazione. “Esprimeremo ufficialmente la nostra posizione. Abbiamo una domanda molto semplice: la Russia ha il diritto di rimanere un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu e di far parte dell’Onu?”, si è chiesto retoricamente Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri ucraino, nella notte di Natale durante una maratona televisiva nazionale, “Abbiamo una risposta convincente e ragionata: no, non lo ha”. Tuttavia, questa richiesta – che è stata in seguito ufficializzata – non ha molte possibilità di successo, sapendo che la Russia ha diritto di veto nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, che le consente di bloccare qualsiasi riforma dell’istituzione .

Questa mattina, la difesa aerea russa ha abbattuto un drone ucraino mentre si avvicinava a una base aerea nel sud della Russia, con i detriti dell’aereo che hanno ucciso tre persone a terra, hanno riferito le agenzie di stampa russe. Il giorno prima il presidente russo ha cercato di giustificare l’offensiva militare del Cremlino contro l’Ucraina, che dura da più di 10 mesi, ma che non ha ancora permesso alla Russia di raggiungere i suoi obiettivi. “Tutto si basa sulla politica dei nostri avversari geopolitici, che mirano a dividere la Russia, la Russia storica”, ha denunciato Vladimir Putin in un’intervista, di cui è stato reso pubblico un breve estratto dalla tv pubblica. Il presidente russo utilizza regolarmente il concetto di “Russia storica” per giustificare l’intervento militare in Ucraina con la necessità di riunire ucraini e russi, che formerebbero un unico e medesimo popolo. “‘Dividi et impera’: hanno sempre provato a farlo, ci stanno provando adesso, ma il nostro obiettivo è ben diverso, unire il popolo russo”, ha detto. Secondo Putin, l’esercito russo si sta “muovendo nella giusta direzione” in Ucraina. E ha promesso che le truppe russe avrebbero eliminato il sistema di difesa aerea Patriot, che Kiev ha ricevuto questa settimana dagli americani.

“Certo, lo distruggeremo, al 100 per 100!”, ha assicurato Putin, tre giorni dopo aver affermato che il suo esercito troverebbe “un antidoto” per contrastare “questo sistema abbastanza vecchio”. Oltre al sistema Patriot, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato la sua visita negli Stati Uniti con la promessa di 45 miliardi di dollari di aiuti previsti nel prossimo budget federale americano. Se lo stato maggiore russo ha confermato di voler conquistare l’intera regione industriale di Donetsk, Volodymyr Zelensky gli ha giurato di volersi riprendere le quattro regioni ucraine annesse a fine settembre dalla Russia: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, oltre che la penisola di Crimea, annessa nel 2014.