Sicilia. Tragedia della strada: scooter impatta con auto, muore 14 enne

Tragedia della strada a tarda ora a Pozzallo dove un giovane di appena 14 anni è finito con il proprio scooter contro un’auto, perdendo la vita nell’impatto. La vittima, in sella al suo scooter, stava percorrendo le strade del centro di Pozzallo quando, per cause ancora da accertare, ha trovato la morte nello scontro frontale con una utilitaria Citroen condotta da un giovane del posto.

La tragedia della strada si è consumata in via Australia, nei pressi di un distributore di carburante Fimar e degli uffici tecnico del Comune e di protezione civile. Sul posto, mentre venivano eseguiti i rilievi del caso, si è assistito a scene di disperazione.

La notizia dello scontro si è, infatti, subito diffusa in Paese e sul luogo della tragedia, sono arrivati i genitori e il fratello del ragazzo. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per per ricostruire la dinamica dell’incidente.