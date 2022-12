Sicilia. Sanità Enna: protocollo collaborazione Kore-ospedale Umberto I

Con l’inizio del terzo anno della facoltà di Medicina e chirurgia dell’università Kore, Il direttore generale dell’Asp di Enna, Francesco Iudica, e il presidente dell’ateneo, Cataldo Salerno, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione previsto dal protocollo di intesa tra la Regione e l’ateneo ennese firmato dall’assessore Ruggero Razza lo scorso 15 marzo per l’integrazione tra le attività didattiche e scientifiche e le attività assistenziali: integrazione che caratterizza le facoltà di Medicina e le aziende ospedaliere universitarie.

L’accordo non modifica lo status dell’ospedale Umberto I di Enna, che rimane autonomo, ma che nello stesso tempo si apre all’integrazione con l’università Kore in alcune unità operative. Ci sarà un rapporto di reciproca collaborazione per il pieno funzionamento della facoltà di Medicina e per il miglioramento dei servizi sanitari in favore dei cittadini, mediante un interscambio di risorse professionali e di competenze che tendenzialmente eleva gli standard sia dell’ateneo che del presidio ospedaliero di Enna.

L’accordo, previsto dalla giunta Musumeci con una delibera di governo dello scorso inverno, è stato recentemente caldeggiato dal presidente Schifani e diverrà pienamente operativo dopo l’assenso del nuovo assessore regionale della Salute, Giovanna Volo. “Grande soddisfazione” è stata espressa dal direttore generale dell’Asp di Enna, Iudica, che prima della scadenza del suo attuale mandato ha “tenacemente voluto avviare con l’università Kore il percorso che porterà nei prossimi anni alla nascita del quarto policlinico della Sicilia”.

La sottoscrizione dell’accordo è un primo tassello ad Enna di un mosaico che tendenzialmente vedrà includere diverse realtà territoriali attorno alla quarta facoltà di Medicina, autorizzata nell’isola due anni fa dal ministero dell’università e della ricerca e le cui strutture sono state inaugurate dal Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso dicembre.