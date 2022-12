Sicilia: mancato versamento imposte, Gdf sequestra cantiere navale

I finanzieri del Comando provinciale di Trapani, su disposizione della Procura, hanno proceduto al sequestro preventivo delle quote e del compendio aziendale di una società trapanese che gestisce un noto cantiere navale e una struttura ricettiva in città. I finanzieri hanno accertato che il titolare della ditta individuale non ha versato imposte per oltre 1.900.000 euro e, a seguito di accertamenti, è intervenuto il fallimento.

Le fiamme gialle hanno anche evidenziato che il titolare, in concorso con i figli, avrebbe costituito una nuova società a cui avrebbe trasferito l’attività cantieristica e le concessioni demaniali, con un contratto il cui corrispettivo sarebbe risultato solo in minima parte corrisposto all’imprenditore dichiarato fallito.