Sicilia, a rischio 500 lavoratori del call center “green pass”: chiesto l’intervento del Governo

“Fra pochi giorni cinquecento lavoratori Almaviva Contact, impiegati per lo più tra Catania e Palermo, rischiano di trovarsi senza lavoro perché la commessa alla quale sono assegnati è in scadenza. Nel pieno dell’emergenza Covid sono stati il front office dello Stato e delle istituzioni, rispondendo al numero ‘1500’ istituito dal ministero della Salute per fornire informazioni su green pass e pratiche burocratiche, adesso per loro si apre la strada della cassa integrazione a zero ore. Una situazione inaccettabile”. Lo dice Mario Giambona parlamentare regionale del Partito Democratico che ha presentato un’interrogazione all’Ars per chiedere al governo regionale quali iniziative intenda mettere in atto per la salvaguardia dei posti di lavoro.

“L’appello dei sindacati che chiedono di garantire la continuità lavorativa del personale valorizzando le competenze acquisite in questi tre anni e trasformando il servizio ‘1500’ in un numero di pubblica utilità da dedicare all’assistenza agli utenti in ambito sanitario – aggiunge Giambona – appare in questo momento come l’unica proposta accettabile. È necessario avviare in tempi brevi un’interlocuzione con le istituzioni nazionali – conclude il parlamentare Pd – evitando che la mannaia dei licenziamenti si abbatta sul già precario tessuto occupazionale della nostra regione”