Serradifalco, Presentato da Peppe Sferrazza nuovo libro “Pick’n’Bass” su plettro applicato al basso elettrico

SERRADIFALCO. Un raduno di bassisti rock per la presentazione del nuovo libro “Pick’n’Bass” scritto in collaborazione con alcuni bassisti. È la giornata veramente speciale che Peppe Sferrazza s’è regalato in occasione della presentazione ufficiale del suo ultimo libro “Pick’n’Bass”, il nuovo libro scritto dal bassista serradifalchese assieme a Luca Silvestri e Alessio Trauma Dell’Esto.

Si tratta di un libro per veri intenditori dedicato al plettro applicato al basso elettrico. Questo nuovo metodo, come lui stesso ha spiegato quando c’è stata la presentazione a Rockland Italia a Grosseto, uscirà tra qualche mese ed è edito da Volontè & Co.

Un’opera resa possibile grazie all’Accademia Bass To Rock di cui lo stesso Peppe Sferrazza è ormai da 11 anni parte integrante a Roma e al suo amico Marco Caudai che ha fatto sì che questo progetto potesse svilupparsi. C’è da dire che questo lavoro rappresenta, in ordine di tempo, l’ultima fatica di una produzione che, in questi ultimi anni, lo ha visto tra gli autori di diverse opere sul basso come il libro “The Bass to Rock book” sulla didattica del basso con un percorso di studio diviso in 5 livelli.