Serie D. La Sancataldese non sbaglia: vittoria con la Mariglianese; decidono Tuccio e Zerbo

Doveva vincere e ha vinto! Non aveva alternative la Sancataldese di Pietro Infantino (nella foto) a proposito del match contro la Mariglianese. Bisognava vincere per rialzare la testa e uscire fuori da una situazione di classifica non facile.

E sul campo la Sancataldese c’è riuscita imponendosi 1-2 in virtù di una prestazione alquanto volitiva con la quale ha piegato la squadra di casa alla quale, pure, non mancavano certo le motivazioni dal momento che era ultima in classifica.

La Sancataldese di Pietro Infantino, dopo un buon primo tempo, nella ripresa ha alzato il numero dei giri del suo motore andando a segno prima con Tuccio e poi con lo stesso Zerbo. Due gol che gli hanno permesso di gestire al meglio un doppio vantaggio che, solo nel finale, è stato accorciato dalla rete della bandiera dei generosi padroni di casa.

Una vittoria importante per la squadra del presidente Ivano La Cagnina salita ora a quota 17 in classifica a pari punti con il San Luca, uno in meno dal Canicattì, 2 dal Real Aversa e 3 da Trapani e Licata. E domenica prossima penultima del girone di andata con la sfida al Valentino Mazzola contro la vice capolista Locri. (foto Sancataldese Calcio Official)