Serie D. Gran colpo di mercato della Sancataldese: preso l’attaccante Tommaso Bonanno

Gran colpo di mercato messo a segno dalla Sancataldese. Si tratta del bomber Tommaso Bonanno. Bonanno è attaccante d’esperienza che spesso chiude i campionati in doppia cifra: “E’ l’uomo che abbiamo atteso e voluto!”, ha commentato la dirigenza.

Tommaso Bonanno arriva dalla Polisportiva Santa Maria e negli anni ha indossato la maglia di Cittanovese, Castrovillari, Biancavilla, Sorrento, Como, Gela e Taranto in Serie D, tra i professionisti invece ha militato per due stagioni nelle fila dell’ACR Messina.

L’attaccante messinese arriva a San Cataldo ricco di aspettative che ha espresso nelle sue prime dichiarazioni: “Ho scelto San Cataldo per la grande stima che ho nei riguardi della società e del Mister Infantino. San Cataldo è una bellissima piazza, non nascondo che una delle motivazioni che mi ha indotto nella scelta è legata al tifo, la Sancataldese ha dei tifosi calorosi che mi sono piaciuti sempre, una tifoseria unica nel spingere la propria squadra.

Personalmente mi aspetto di fare bene per questa società e per questa squadra che ha un organico e un progetto importante, quindi spero di dare il mio personale contributo a suon di gol per raggiungere l’obiettivo e per divertirmi con i miei nuovi compagni di squadra. Non vedo l’ora di cominciare; ho sentito il Presidente La Cagnina che assieme a me era felicissimo per la scelta che ho fatto, adesso inizia la mia avventura”.