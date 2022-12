San Cataldo. Ecco le prescrizioni alla viabilità per festa Immacolata Concezione

SAN CATALDO. In occasione dei festeggiamenti dell’Immacolata Concezione, consistenti nell’omaggio floreale alla statua collocata nella facciata della Chiesa Madre e nelle processioni che avranno luogo nei giorni 8 e 11 Dicembre, la Polizia municipale ha ritenuto necessario disciplinare il traffico automobilistico nella piazza e nelle vie interessate allo svolgimento dei festeggiamenti.

In particolare per l’8 dicembre prevista-dalle ore 08,00 alle ore 12,00, la chiusura al traffico veicolare nonché il divieto di sosta, con rimozione, in Piazza Mons. Cataldo Naro ( già Piazza Madrice ), area antistante la Chiesa Madre e sino alla Via Dell’Immacolata.

Inoltre l’8 e 11 Dicembre dalle ore 15,00 alle ore 20,00 è previsto divieto di sosta, con rimozione, in: Via Garibaldi (tratto da incrocio Corso Vittorio Emanuele a incrocio Via Casale).