San Cataldo. C’è l’ordinanza che vieta uso di petardi, botti e artifici pirotecnici sino al prossimo 6 gennaio

SAN CATALDO. Il sindaco, con apposita ordinanza, ha disposto il divieto sino al 6 gennaio di petardi, botti e artifici pirotecnici i qualsiasi genere nel centro urbano. Negli ultimi anni è sempre più diffusa, purtroppo, la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno e altre festività con l’utilizzo di articoli pirotecnici di vario genere.

È ormai tristemente noto a livello nazionale però, che l’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno” comporti spesso innumerevoli disagi di varia entità, dal panico generato tra i nostri animali domestici fino agli infortuni provocati ai cittadini. Pertanto l’Amministrazione Comunale ha disposto il divieto di utilizzo di prodotti pirotecnici anche se di libera vendita, nel centro urbano del territorio comunale, per il periodo dal 30 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Le violazioni a quanto sopra stabilito, saranno proibite con la confisca e con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500. L’amministrazione comunale ha fatto appello alla responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva di tutti i cittadini affinchè i dettami dell’ordinanza siano osservati.

“La notte di Capodanno – ha concluso il sindaco Comparato – è un momento speciale da vivere insieme ai propri cari e, per altro, sono in programma diverse iniziative all’interno del centro urbano che coinvolgeranno cittadini di tutte le età. Non lasciamo che questo “rito” crei interferenze e soprattutto, metta in pericolo l’incolumità dei nostri figli, dei nostri genitori e dei nostri amici a quattro zampe”.