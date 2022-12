San Cataldo Accolti dall’Associazione Giuseppe Amico Medico 40 membri del Sicilia Smart Club

SAN CATALDO. Giornata intensa per l’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico che ha accolto gli oltre quaranta membri del Sicilia Smart Club per condurli alla scoperta della città e, in particolare, del suo centro storico.

Arrivati da diverse parti dell’Isola per il consueto appuntamento natalizio, gli smartisti siciliani si sono radunati in piazza Papa Giovanni XXIII, di fronte il Palazzo di Città, prima di effettuare la passeggiata con le minicar che hanno sfilato per le vie della città.

Claudio Arcarese e Salvatore Gigante dell’Amico Medico hanno accompagnato i visitatori che hanno potuto ammirare i Misteri del Venerdì Santo, I Sanpaoloni, il Complesso Monumentale del Calvario, la Torre dell’Orologio con la Scalinata Monumentale, ’U Ratò dove Michele Falzone, presidente dell’Associazione Il Pettirosso, ha illustrato l’iniziativa della mostra di presepi artigianali e, ancora, la Chiesa Madre dove hanno incontrato l’arciprete don Alessandro Giambra. L’arrivo dei Babbi Natale in moto, tra i mercatini di Natale di via Roma, ha creato un momento di gioiosa e festosa condivisione.

Il presidente del Sicilia Smart Club, Ivano Tardibono, ha consegnato all’Amico Medico una targa ricordo di ringraziamento.