Palermo – Nizza: Easyjet annuncia la nuova tratta aerea che collega la Sicilia alla Costa Azzurra

La compagnia aerea Easyjet ha annunciato una nuova tratta: Palermo– Nizza dal 6 aprile. La compagnia ha presentato il suo programma estivo oggi a Palermo nella conferenza stampa con Gesap con l’intervento dell’assessore al Turismo, Sport, impianti sportivi e politiche giovanili Sabrina Figuccia.

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia, ha commentato: “La nostra avventura siciliana è iniziata a Palermo più di quindici anni fa, con l’obiettivo di collegare in modo conveniente Palermo con l’Europa e portare sempre più turisti a scoprire le bellezze di Palermo e della Sicilia. Oggi, dopo un 2022 di successo in cui abbiamo trasportato più passeggeri da e per Palermo che in epoca pre-pandemica, possiamo confermare con soddisfazione di essere la seconda compagnia in questo scalo”. Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap ha detto: “Siamo molto contenti che un partner importante e affidabile come easyJet abbia deciso di continuare a investire e a consolidare l’offerta da e per Palermo. Questa nuova rotta, che espande il ventaglio delle destinazioni, avrà certamente un impatto molto positivo sul territorio palermitano”. Si